مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الغذائية للدول

البلاد – الرياض

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته لتوفير الأمن الغذائي خلال شهر رمضان في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، حيث قام بتوزيع 174 طنًا و395 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين في طرابلس، والبقاع الغربي، والبقاع الأوسط، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية.

كما وزع 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة بيشمبر فور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.923 فردًا.

ووزع المركز 24 طناً من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 6.000 فرد، وتوزيع 32 طناً من السلال الغذائية في جمهورية تشاد، استفاد منها 3.000 فرد.

وفي اليمن، تمكَّن مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الحالي، من انتزاع 816 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن؛ ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 394 ألفًا و 620 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.