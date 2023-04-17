ليلة الخامس والعشرين من العشر الأواخر من رمضان.. مليون ونصف المليون مصلِِّ ومعتمر في المسجد الحرام

البلاد ــ مكة المكرمة

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك مليون ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى توزيع 56400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495201 مستفيداً، و12220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136000 مستفيد من التوعية الرقمية، و 110809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأفادت أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف 5949 و 189984 مستفيداً من الإرشاد المكاني اللغات و200000 مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و 6535 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و 6515 لتراً للتعقيم بالبايوكير و34000 لتر لتعقيم الأسطح، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.



من ناحية أخرى تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب خلال شهر رمضان المبارك. وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام والمصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من 60 مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بَدَءا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.



كما فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة “إرشاد” لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمة الإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام وساحاته للمواقع المكانية وإيصالهم وإرشادهم.

وتستهدف المبادرة فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة ضيف الرحمن، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شَرَفاً لمنسوبينا ” تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول”.