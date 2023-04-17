«دار طنطورة» الضيافة على الطريقة التراثية

البلاد ـ العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن افتتاح فندق “دار طنطورة” ، بتشغيل وإدارة مجموعة “كيرتن” للضيافة، الذي يعد أحد المشروعات التي يجري تنفيذها في البلدة القديمة في العلا، ويتكون الفندق من عدة مبان تقليدية مصنوعة من الطين تم إعادة بنائها باستخدام الأدوات التقليدية ودمجها مع تقنيات الهندسة الحديثة.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تنويع خيارات الضيافة عبر تطوير مشروعات عصرية تتماشى مع عناصر البيئة الطبيعية الثقافية، وتمزج الأصالة بالحداثة، مما يعزز من جاذبية العلا لمختلف الزوار. وسيضم فندق “دار طنطورة” 30 غرفة، تم تصميمها على الطريقة التراثية التقليدية في بناء منازل العلا قديما، حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على تحقيق عناصر الاستدامة في مختلف تفاصيل البناء والتطوير للمباني التي يضمها الفندق، وسيشمل الفندق أيضاً مطعماً ومقهىً ونادياً صحياً ضمن مختلف المرافق.

وجرى تنفيذ الفندق الذي يضم ساعة الطنطورة الشهيرة في العلا؛ بعد دراسات عديدة على مختلف المستويات منها أعمال الإنشاء والتطوير والتأهيل، وذلك بهدف توفير تجربة فريدة للزوّار لاستكشاف تاريخ العلا وحضاراتها. ويُبرز “دار طنطورة” جهود الهيئة الملكية للعناية والحفاظ على التراث تحقيقاً لأهداف مخطط “رحلة عبر الزمن” الذي يستهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وأوضح نائب الرئيس – لقطاع الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، جون نور، أن الفندق سيسمح للضيوف بالعيش في وسط التراث الغني لمدينة العلا القديمة التاريخية، ويُجسد هذا الفندق الذي يمزج بين التاريخ والتقدم، رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تتمثل في توفير مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة حيث نواصل تنفيذ خططنا لافتتاح أكثر من 5000 غرفة فندقية بحلول عام 2030.