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خبير طقس: 26 يوماً مدة فصل الربيع

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1444 هـ      17 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ جدة

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه بدأت منذ يوم أمس ، أيام “الذراعين” من فصل الربيع، مُشِيراً إلى أنه يستمر لـ26 يَوْماً، ويمتاز بلطف الأجواء ليلاً.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: أن “الذراعين” يعتبر رابع منازل فصل الربيع وأيامه 26 يوماً مقسمة على نجمين هما المؤخر والرشاء وفيه يصبح الجو لطيفاً ليلاً ، وحاراً وسط النهار وهو ما يعتبر بالحرّ الهازل إلا في حالة وجود أجواء جوية ممطرة فالأجواء تكون معتدلة نهاراً في الغالب”.

وأضاف: “الجدير بالذكر أننا نعيش حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السادسة عشر، والتي يتوقع استمرارها حتى عيد الفطر إن شاء الله – كما تشير له نماذج الطقس يتم فيه تلقيح النخيل متأخرة الحمل وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع البذور الصيفية وتكثر فيه طيور القمري.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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