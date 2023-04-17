خبير طقس: 26 يوماً مدة فصل الربيع

البلاد ـ جدة

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه بدأت منذ يوم أمس ، أيام “الذراعين” من فصل الربيع، مُشِيراً إلى أنه يستمر لـ26 يَوْماً، ويمتاز بلطف الأجواء ليلاً.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: أن “الذراعين” يعتبر رابع منازل فصل الربيع وأيامه 26 يوماً مقسمة على نجمين هما المؤخر والرشاء وفيه يصبح الجو لطيفاً ليلاً ، وحاراً وسط النهار وهو ما يعتبر بالحرّ الهازل إلا في حالة وجود أجواء جوية ممطرة فالأجواء تكون معتدلة نهاراً في الغالب”.

وأضاف: “الجدير بالذكر أننا نعيش حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السادسة عشر، والتي يتوقع استمرارها حتى عيد الفطر إن شاء الله – كما تشير له نماذج الطقس يتم فيه تلقيح النخيل متأخرة الحمل وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع البذور الصيفية وتكثر فيه طيور القمري.