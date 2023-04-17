جولات بالهليكوبتر وتأمل النجوم سماء العـلا.. مهرجان يجمع بين الثقافة والترفيه

البلاد ـ العلا

أعلنت “لحظات العُلا” أمس عن مجموعة الفعاليات المصاحبة لمهرجان سماء العلا 2023، الذي يعود في دورته الثانية، ويستمر حتى 13 مايو، حيث يشكل جزءاً رئيساً في تقويم لحظات العلا، ليعيش الزوار تجربة تجمع بين المغامرة والثقافة والتراث والترفيه. ويشمل المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، مثل مناطيد الهواء الساخن وجولات الهليكوبتر وتأمل النجوم وتصويرها، مما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالإطلالات الخلابة من زوايا جديدة ومختلفة.

وأوضح رئيس قطاع السياحة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا فيليب جونز، أن مهرجان سماء العلا يشكل فرصة فريدة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، حيث يوفر مجموعة من الأنشطة والتجارب الجوية النهارية والمسائية على مدى أسبوعين، إذ تنطلق تجربة جولات المنطاد شمال الحِجر يومياً من الساعة 7 حتى 8 صباحاً، ومن 4 عصراً حتى 6 مساءً، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التحليق فوق الحِجر أولى مواقع التراث العالمي لليونسكو في المملكة.

وأشار إلى توفر فرصة الجولات في الهليكوبتر لمشاهدة المناظر الصحراوية والمعالم الأثرية الشهيرة في العلا، وتنطلق هذه الجولات من مهبط الطائرات في قرية الفروسية لمدة ساعة بين 9 صباحاً و5 مساءً، بينما يستقبل مطل الحرة الزوار من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً للاستماع بالإطلالات الفريدة لواحة العلا والبلدة القديمة. وأضاف: “أن المهرجان يضيف كذلك تجربة تجمع بين تأمل النجوم والتصوير الفلكي، حيث تنطلق التجربة من الساعة 4:30 مساءً حتى 10:30 ليلاً في منطقة مثالية لمشاهدة السماء في الليل، ويأخذ الخبراء الزوار في رحلة عبر النجوم والأبراج الفلكية، تليها جلسة حول كيفية تصوير هذه المناظر الليلية الرائعة.



وأفاد أن الفعاليات توفر كذلك فرصة فريدة للتعرف على علم الفلك العربي، ويستضيف كذلك سلسلة من الفعاليات الترفيهية عالمية المستوى التي تبدأ مع مجموعة من العروض الحية في 5 و6 مايو بمشاركة نجوم عالميين، إلى جانب تقديم تشكيلة من المأكولات والمشروبات الشهية وسط أجواء مميزة مع عروض ليالي الجاز في العلا، وأرجوحة العلا العملاقة، حيث يقوم المشاركون خلالها بالقفز من حافة الجبل والتأرجح على ارتفاع 85 مترا، وتقام التجربة يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 5 مساءً من الخميس إلى السبت، كما سيتابع الزوار السينما في الهواء الطلق يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل مع تجربة فعالية “سُلم العُلا” التي تنطلق للمرة الأولى عشاق المغامرة الذين يتسلقون برفقة مرشدين متخصصين.