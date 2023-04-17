“الغذاء والدواء” ترصد 192 مخالفة خلال شهر

البلاد ـ الرياض

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 192 مخالفة خلال 6499 زيارة نفذتها في شهر مارس من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت الهيئة أنها نفذّت 3541 زيارة لمنشآت غذائية، و568 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و2358 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 24 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف 2 خطوط إنتاج، وإتلاف 24.055 كجم.

ونفّذت الهيئة 1035 جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر مارس 44.139 إرسالية، وتم رفض 376 إرسالية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق “طمني”.