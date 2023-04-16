6 فيتامينات متوفرة في التمر

البلاد ـ جدة

قالت وزارة الصحة: إنه يمكن الحصول على المغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين “ب 6” من التمر.

وأوضحت الوزارة أن المغنسيوم يعزّز صحة الأعصاب وتكوين البروتين والعظام، وضبط مستوى السكر والضغط في الدم، والكالسيوم لصحة العظام والأسنان وانقباض العضلات والقلب والأعصاب، بينما يحافظ البوتاسيوم على المستويات الطبيعية للسوائل داخل الخلايا.

وقالت: إن التمر يحتوي أيضًا على فيتامين “ب 6” الذي يقوّي صحة الجهاز العصبي والمناعي، ويعزّز نموّ الدماغ، وحمض الفوليك، لتحسين وظائف الخلايا على نحو صحي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وَأَخِيراً الحديد لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين وهرمون النمو.

وأشارت إلى أن السعرات الحرارية الموجودة في التمر تختلف بحسب نوع التمور، وتتراوح ما بين 20-80 سعرة حرارية للتمرة الواحدة.