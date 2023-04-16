ضمن تبادل موسع للأسرى والمحتجزين.. إطلاق سراح 19 أسيراً من التحالف و250 حوثياً

الرياض – واس

وصل 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر أمس السبت، من بينهم 16 أسيراً سعودياً و3 أسرى سودانيين، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد أبشر.

وبيَّن العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق (الجمعة) جرى بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث نقلت طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 318 أسيراً، من صنعاء وعدن وإليهما، ويتواصل اليوم الأحد، استكمال العملية الموسعة لتبادل نحو 900 من أسرى الجانبين، عبر 15 رحلة إلى 6 مطارات داخل اليمن وفي المملكة.