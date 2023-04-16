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ضبط مصنع عشوائي للسمبوسة في جدة

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1444 هـ      16 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون والتنسيق مع أمانة محافظة جدة أحد المواقع التي تقوم بتصنيع “رقائق سمبوسة” في ظروف غير مناسبة.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها مع الجهات ذات العلاقة، تم رصد موقع يتم فيه تصنيع رقائق سمبوسة في مستوى متدن من النظافة، وظهور علامات تدل على فساد المنتجات.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى حجز أكثر من 10 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع أمانة جدة.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو عبر تطبيق “طمنّي”.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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