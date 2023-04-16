العين السكّرية .. مضاعفات إعتلالَ الشبكية

البلاد ـ جدة

يمكن أن يؤثر مرض السكري على جسم الإنسان، بعدة طرق، منها قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بفعالية للتحكم في مستويات السكر في الدم “الجلوكوز”.

والإنسولين هو هرمون يُستخدم في تحويل جلوكوز الدم الذي يحصل عليه الجسم من الطعام إلى طاقة يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.

وعندما يتم تشخيص شخص ما بمرض السكري؛ فهذا يعني أن لديه الكثير من الجلوكوز في الدم.

يؤكد الأطباء أنه يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف القلب والكلى والأوعية الدموية، كما أنه يضر بالأوعية الدموية الصغيرة في العين، حتى إذا تم التحكم في مرض السكري جَيِّداً، فقد يؤثر ذلك على العناية المنتظمة بالعين.

ويعتبر مرض العين السكري، مجموعةً من جميع مشاكل العين المحتملة التي يمكن أن تؤثر في مريض يعاني من هذه الحالة، ويمكن أن تشمل هذه المضاعفات في عيون مريض السكري، اعتلالَ الشبكية السكري.

وهناك 4 أسباب رئيسية في الإصابة بالعين السكرية، وتشمل: ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط، ضغط دم مرتفع، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتدخين المفرط.

وفيما يلي بعضُ علامات وأعراض مرض السكري التي يمكن للمريض أن يلاحظها في عينيه: رؤية ضبابية، أو رؤية كل شيء أكثر ضبابية، تغير الرؤية بشكل متكرر أَحْياناً من يوم لآخر، المناطق المظلمة أو فقدان الرؤية، غير قادر على فهم أو اكتشاف الألوان، بقع أو خيوط داكنة “تسمى أَيْضاً عوامات”، ومضات من الضوء، وعدم ارتياح في زوايا العيون.