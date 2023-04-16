التحقُّق من تصاريح الاعتكاف إلكترونياً بالمسجد الحرام

البلاد ـ مكة المكرمة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين.وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فهد بن عبد الله الجعيد أن الرئاسة جندت عدداً من موظفي الأمن لضمان سلامة وقاصدي ضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية للرئاسة.

وبين الجعيد أن الرئاسة عملت مع عدد من الوكالات الميدانية والخدمية في سبيل تغطية العديد من المواقع التي تشهد كثافة عديدة من المعتمرين والزوار منها أبواب المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى ومواقع الاعتكاف وغيرها من المواقع.



وأشار إلى أن موظفي الأمن منتشرون في مواقع الاعتكاف التي خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأكد من تسجيل المعتكفين إلكترونيًا والموزعين على هذه المواقع والتدقيق في حجوزاتهم الإلكترونية عبر منصة “أبشر خدمات” بغرض تأمين وتحقيق أعلى معايير الأمن في هذه المواقع، كما يتم التحقق الإلكتروني من خلال أبواب توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم “75،76،77،81،82،83” والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم “106، 116،119″، وكذلك ضمان وسلامة الدولايب المخصصة من خلال الخطة التشغيلية للرئاسة.

من ناحية أخرى دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوال، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.



وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة وآلية استخدام الشواحن، وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاثة كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع، من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة، ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

من جانبه بين السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية السعودية 2030‪ في .تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.