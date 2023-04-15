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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا مشتركًا من وزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الأمريكي

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1444 هـ      15 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال المشترك بين سمو وزير الخارجية ووزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الأمريكي، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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