الرياضة

شباب الأخضر يواجه تونس في نهائي البطولة العربية الخامسة لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1444 هـ      15 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد لدرجة الشباب إلى نهائي البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب (مواليد 2002)، بعد تغلبه على منتخب الجزائر بنتيجة (30-28)، في نصف نهائي البطولة التي تجري منافساتها حالياً في تونس، على صالة رشاد خوجة بالمهدية.

وكان الأخضر قد تقدم في شوط المواجهة الأول بنتيجة (11-07)، وتمكن منتخب الجزائر من إدراك التعادل، وإنهاء الأشواط الأصلية بنتيجة (25-25)، وفي الأشواط الإضافية حسم الأخضر تأهله وخطف البطاقة المؤهلة للمواجهة النهائية.

وقد حصل اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة. ومن المقرر أن يخوض الأخضر المواجهة النهائية يوم الاثنين المقبل مع منتخب تونس بعد فوزه بدوره في نصف النهائي الثاني على منتخب ليبيا 16/35.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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