شاهد.. الباطن يعمق جراح الهلال

جدة-محمود العوضي
حصد فريق الباطن 3 نقاط ثمينة بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره الهلال، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب رينزو لوبيز.
بتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.
🎥 هدف الباطن الأول
⚽️ رينزو لوبيز
#️⃣ #الباطن_الهلال pic.twitter.com/WXrjYPIIOp
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 14, 2023
يذكر أن هذا هو الفوز الأول لفريق الباطن على نظيره الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين. فقد تقابل الفريقان في 12 مباراة؛ فاز الهلال في 7 مباريات، بينما انتصر الباطن في مباراة واحدة، وحضر التعادل في 4 مباريات.