الرياضة

شاهد.. الباطن يعمق جراح الهلال

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1444 هـ      15 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-محمود العوضي
حصد فريق الباطن 3 نقاط ثمينة بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره الهلال، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب رينزو لوبيز.

بتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لفريق الباطن على نظيره الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين. فقد تقابل الفريقان في 12 مباراة؛ فاز الهلال في 7 مباريات، بينما انتصر الباطن في مباراة واحدة، وحضر التعادل في 4 مباريات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.