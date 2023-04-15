رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأسرى المفرج عنهم من قوات “التحالف”

البلاد : واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم، الأسرى المفرج عنهم من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لدى وصولهم، بحضور معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي صرح بأنه تم وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت (15 أبريل 2023م) من بينهم (16) أسيراً سعودياً و (3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.