تكثيف الجولات التفتيشية على مرافق الضيافة في مكة والمدينة

الرياض : البلاد

كثفت وزارة السياحة حملاتها التفتيشية على مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار والتعامل المباشر مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.

ومع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان أكدت الوزارة رفع طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما نتج عنه زيادة الجولات التفتيشية التي تجاوزت 2,057 جولة حتى حينه، وذلك في إطار حرص الوزارة للتحقق وضمان رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأفادت أن غرف العمليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتلقى الشكاوى المتعلقة بالضيافة والخدمات السياحية على مدار الساعة طيلة ايام الشهر الكريم، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة حتى تاريخه 1,117 شكوى، وتجاوزت نسبة الحل واغلاق الشكاوى أكثر من 98% خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها.

وتؤكد الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وراحة المعتمرين والزوار كما نوهت بإمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المباشرة من خلال الهاتف السياحي 930.