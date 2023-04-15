الرياضة النصر يسعى للتعاقد مع زين الدين زيدان

جدة- البلاد

كشفت تقارير عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق خلفاً لرودي جارسيا. وقدمت إدارة النصر وفقاً لـ “CBS SPORTS” الأمريكية عرضًا شفهيًا للتعاقد مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق. وأوضحت التقارير أن مهمة النصر لن تكون سهلة في إقناع زيدان في ظل امتلاكه العديد من العروض القوية من باريس سان جيرمان، وتشيلسي. وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا أعوام 2016، و2017، و2018.