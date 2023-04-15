الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر

جدة : البلاد

علّقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز ” ايرباص ” A330 على الرحلة رقم SV458 ، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح اليوم.

واستجاب فريق الطوارىء لدى ” السعودية” على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة ، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وسيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.