المحليات

الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1444 هـ      15 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

علّقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز ” ايرباص ” A330 على الرحلة رقم SV458 ، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح اليوم.

واستجاب فريق الطوارىء لدى ” السعودية” على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة ، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وسيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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