فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة والسادسة من برنامج قادة 2030

الرياض : البلاد

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” فتح باب التسجيل في الدفعتين الخامسة والسادسة من برنامج قادة 2030، الهادف إلى تطوير وصقل مهارات القادة، وتدريبهم وتمكينهم من توظيف خبرتهم في قيادة فرق العمل والمؤسسات، والإسهام في تحقيق أهداف وإستراتيجيات رؤية 2030.

وتمتد فترة التسجيل حتى 31 مايو 2023م، حيث سينطلق البرنامج للدفعة الخامسة في 1 أكتوبر 2023 وينتهي في 1 يوليو2024، بينما تبدأ الدفعة السادسة مطلع العام القادم 2024م.

ويأتي إطلاق الدفعتين الخامسة والسادسة للبرنامج بعد النجاحات المُحققة في مسيرة الدفعات السابقة، التي انطلقت في 2021م بهدف تمكين 1000 قائد وقائد بحلول 2030، حيث يندرج البرنامج ضمن مسار مسك القادة، أحد مسارات مؤسسة مسك الأربعة.

ويُقدّم البرنامج بالشراكة مع أكاديميين دوليين، بالتنظيم مع جامعة إيسادي الإسبانية، وتضم منظومة من الشركاء ومنها، شركة الاستشارات العالمية (إرنست ويونغ – بارثينون) والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، ومركز القيادة الإبداعية، وشركة ويليس تاورز واتسون ومينيرفا، بالإضافة إلى التنسيق مع أهم الجهات والهيئات الوطنية والشركات الناشئة، لدعم وتقديم منهج يوازن الامتياز الأكاديمي العالمي مع المضمون المحلي.

وتتطلب معايير القبول في البرنامج شروطًا أهمها: أن يكون المتقدم قائدًا سعوديًا تنفيذياً ذو خبرة في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي لمدة عشر سنوات وأكثر، وأن يملك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القيادة العليا، وأن يُتقِن اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ويُمكن التسجيل في برنامج قادة 2030 عبر رابط منصة “مكان مسك” https://hub.misk.org.sa/ar وهي المنصة المُصمّمة لاستكشاف برامج المؤسسة عالية التأثير، والمحتوى الغني، والتجارب المثرية الهادفة إلى تطوير مهارات الكفاءات الشابّة.