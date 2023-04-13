تلقى اتصالاً من المبعوث الأممي.. والمقداد يصل جدة.. وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على حل سياسي للأزمة السورية

جدة – واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالًا هاتفيًا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون.

وجرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن. وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

من جهة ثانية، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

ورحب نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية، الذي يزور المملكة، في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.