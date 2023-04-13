المملكة تعزز ريادتها الرقمية عالمياً

البلاد – الرياض

تنظّم هيئة الحكومة الرقمية النسخة الثانية من” ملتقى الحكومة الرقمية” خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محلياً ودولياً، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومشاركة التجارب، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن تنظيم الملتقى في نسخته الثانية يأتي في ضوء مكانة وريادة المملكة رقمياً، حيث حقَّقت مؤخراً تقدماً كبيراً في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بوصولها إلى المرتبة الثالثة عالمياً، من بين 198 دولة، والأولى إقليمياً، كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال عام.

ويشهد ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، جلسات حوارية وورش عمل عن التحول الرقمي، إضافة إلى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2023م.