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الرئيس النيجيري يثمن جهود القيادة في خدمة الإسلام والمسلمين

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1444 هـ      13 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

أعرب الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، للمقر الرئيس للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي؛ حيث تجول فخامته في أجنحة المتحف، وشاهد عددًا من العروض التقنية، والشاشات التفاعلية، والمجسمات الحضارية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، واطلع على جماليات السيرة الشريفة، وآداب النبي، عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه وتفصيلات حياته وجمال رسالته، وأنها رسالة العدل والسلام والتعايش.

وأبدى الرئيس محمد بخاري إعجابه بالمعرض والمتحف الدولي، معربًا عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على اهتمامه المباشر بهذا العمل النبوي المفرح للمسلمين، كما شكر رابطة العالم الإسلامي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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