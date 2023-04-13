التبرعات لا تزال تتوالى..نصف مليار حصيلة الحملة الخيرية في يومين

البلاد – الرياض

وصل حجم التبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة إلى أكثر من 500 مليون ريال خلال يومين من تدشينها من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتبرعين سخيّين بلغا 70 مليون ريال.

وتتوالى التبرعات من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي من مختلف مناطق المملكة، اقتداءً بالمبادرة الكريمة من القيادة الرشيدة، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي.

وتعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتمكين المُستمرين من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” امتدادًا لاهتمام سموّه المعهود بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري، بما يرفع من مساهمته في تنمية المجتمع.

وتحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على تطوير الخدمات والحلول الرقمية، التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية، سعيًا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين؛ بما يضمن وصول التبرعات للمستحقين بكل يُسر وسهولة.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: إن الاستثمار في التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية فاعلة، مثل منصة إحسان، كان محفزًا كبيرًا لتُقدِّم المنصة طرق تبرع مبسَّطة ومأمونة، وذات موثوقية وكفاءة عالية؛ لتواكب توجهات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى النهوض بقطاع العمل غير الربحي وتعزيز قيم التكافل في المجتمع.