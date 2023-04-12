ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض : البلاد

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (47) مخالفًا لنظام البيئة، وهم (11) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الإثيوبية، و(33) مواطنًا، ومواطن خليجي، ارتكبوا مخالفات رعي (1170) متنًا من الإبل، و(515) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريالاٍ لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريالاٍ لكل رأس.

‎وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.