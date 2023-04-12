شؤون الحرمين تطلق مبادرة تطوع بخبرتك

البلاد ـ مكة المكرمة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “تطوّع بخبرتك”، والتي تهدف إلى إبراز أهميّة التطوُّع، وتعزيز ممارسات التطوُّع الاحترافيّ، والتشجيع على الاستفادة من خبرات القيادات المتمكِّنة؛ لتقديم الحلول التخصُّصيَّة من أجل خدمة ضيوف الرحمن. وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود أنّ المبادرة تسعى إلى تحقيق المستهدف الوطنيّ الرّامي إلى الوصول إلى مليون متطوّع بحلول عام 2030.

وأفادت أن المبادرة حققت نَجاحاً مَلْمُوساً في نسختها الأولى، على ضوء إفساح المجال للمستفيدين لإيصال أصواتهم وعرض استفساراتهم، وبالتالي تلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع استشاراتهم للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين.



وقالت “إنّ ما يميّز مبادرة “تطوّع بخبرتك” خلال شهر رمضان لهذا العام استقبالها للاستشارات بعدة لغات، مشيرةً إلى أنّ المتخصصين يتولّون الترجمة حسب لغة المستفيد للناطقين بغير العربية” مؤكدةً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ونشر رسالتها السامية، في جميع أقطار العالم.



من ناحية أخرى تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة شؤون التدريس والمدرسين للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، اهتماماً استثنائياً بإقامة البرامج والدروس العلمية بالمسجد الحرام، وخاصة فيما يتعلق بأحكام الصيام والعبادات لعموم القاصدين وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي. وأوضح مدير إدارة شؤون التدريس والمدرسين عبد المحسن الغامدي أن الإدارة حرصت على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة، لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين لتحقق بذلك رسالة الحرمين العلمية والدعوية.

وأضاف الغامدي أنه يشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن أصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام، كما تبث هذه الدروس عن بعد عبر منصة منارة الحرمين الشريفين، وبلغ عدد الدروس المقامة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 124 درساً، فيما بلغ عدد المستفيدين منها حضورياً أكثر من 22.300 وعبر البث المباشر لمنصة منارة الحرمين ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 27.408 مستفيدين.