جداريات تبرز إبداعات المواهب الشابة

البلاد ـ جدة

أتاح موسم رمضان جدة التاريخية المقام حالياً بمنطقة البلد، الفرص للمواهب الشابة للتحليق بإبداعاتهم ومواهبهم الفنية أمام أهالي وزوار الموسم الذين يتوافدون بمختلف أطيافهم. ويعد فن الرسم على الجداريات من الفنون العالمية الشهيرة الذي اكتسب زخماً في الفترة الأخيرة، وتمكن من خلاله من إبراز طاقات شابة وصقل مواهبهم، ويمنحهم فرصة للظهور وخوض التجارب وتقديم خدماتهم المجتمعية في شتى الفعاليات، الأمر الذي أسهم للرسامين نقل تجاربهم الفنية لتصل مواهبهم للعالم، في فن البورتريه والفن التجريدي والسريالي وغيرها من المدارس الفنية التشكيلية إلى أن تطورت هوايتهم لتنتقل لمستوى أكبر في الجداريات.



وتزينت الجداريات بأحرف وزخرفات وحركات تشكيل فن الخط العربي، كتب عليها “موسم رمضان “باللغة العربية بـ “الخط الديواني”، بالإضافة إلى مجموعة من الرسومات التراثية والثقافية التي تترجم جوهر التاريخ العريق لجدة التاريخية، تفاعل معها الزوار بالمشاركة في الرسم والتلوين لإكمال الجدارية التي تعكس الفن البصري الإبداعي والتراث الثقافي لجدة التاريخية، لتكتمل الجدارية بتكاتف الجهود، وتتحول إلى قطعة فنية جمالية.

كما أعاد موسم جدة التاريخية، تراث حرفة صناعة الفخار للحياة على مرأى من زوار موسم رمضان، والتي تمثل أقدم الصناعات البشرية في التاريخ وتعود بدايتها إلى العصر الحجري، حيث استخدم الإنسان في ذلك الوقت الأواني المصنوعة من الطين في حفظ الأطعمة.

وقال الحرفي هشام أبو لين، أن التطور في صناعة الفخار يمتد إلى العصر الإغريقي والروماني وصولاً إلى العصر الإسلامي، مشيراً إلى أن الحرفة تميزت بالمهنة المتوارثة، ويتم التطور فيها تدريجياً بناء على خبرات “الفخرانية” القائمين عليها مثل إضافة بعض التصاميم الهندسية المساعدة على إنجاز الأواني الخزفية بشكل أجمل، أو استخدام أجهزة تساعد على تحضير الطين لبناء الآنية الفخارية بشكـل أسرع وأكثر دقة وإضافة بعض المواد الخام المساعدة لإعطاء شكل الجمالي للآنية في المرحلة النهائية للتصنيع.

وأفاد أن صناعة الفخار تمر بعدة مراحل تتمثل في خلط خامة الطين الجافة بالماء بحيث تترك فترة لتجف مع بقاء نسبة بسيطة من الماء وذلك للمرحلة التالية، حيث تصبح جاهزة للعجن، وتعجن من خمسة إلى عشر دقائق بالقدم، بعدها تؤخذ كتلة من الطين حسب حجم الجسم المراد تشكيلة ووضعها على دولاب الفخار المعروف حاليا بعجلة الفخار وهنا أهم مرحلة بالنسبة للحرفي وهي تشكيل الفخار على الدولاب.