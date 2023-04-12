تغريم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك

جدة : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد نشر محتوى مخالف يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة “تيك توك”.

وأضافت الهيئة أن العقوبة ضد هي نشر اعتذار وإغلاق الحساب لمدة 6 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت أنها رصدت خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة (15%).