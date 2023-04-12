المحليات

تدشين مركزَ استقبال المراجعين بوزارة الحرس الوطني

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1444 هـ      12 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مقرَ مركز استقبال المراجعين في الوزارة، حيث استمع سموُّه لشرح من قبل مدير المركز العميد الركن ناصر القديري، عن أهداف المركز والدور المناط به وما يقدمه من خدمات نوعية، وتسهيلات للمراجعين.

كما اطلع سموُّه على المركز ومايحتويه من تقنيات حديثة وكادر بشري مختص لخدمة المراجعين بأعلى مستويات الجودة؛ ليسهل عليهم الحصول على الخدمة المطلوبة،وتوفير الوقت والجهد.

الجدير بالذكر أن المركز أُنشِئ وفق توجيه من سموِّ وزير الحرس الوطني وربطه بمكتب الوزير؛وذلك لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بمراجعي الوزارة من منسوبيها وغيرهم بكل يسر، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة المبنية على سياسة الباب المفتوح، كما وَجَّهَ سموُّه بأن يتم عمل مؤشرات أداء للمركز ومدخلاته من المعاملات والطلبات الواردة له لعمل قياس وقاعدة بيانات داعمة لأي نقاط ضعف إدارية قد تتضح من خلال نتائج هذا التحليل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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