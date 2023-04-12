المراصيع والمطازيز والقرصان أطباق رمضانية بالقصيم

البلاد ـ بريدة

سجلت الأطباق الشعبية حُضُوراً مِثالِيّاً على سلم قائمة الموائد الرمضانية في منطقة القصيم وسط أجواء رمضانية باهرة تحوطها الأسرة والأصدقاء، والتي يفضل الصائمون وجودها على الإفطار، والتي لا تكون حاضرة في غالبية أيام السنة.

كما تتنافس ربات المنازل والأسر المنتجة والمطاعم بالمنطقة خلال الشهر الكريم في تنويع الأكلات الشعبية والأطباق المختلفة، حيث يفضل أهالي المنطقة هذه الأطعمة الشعبية الفاخرة والمتنوعة، والتي تعد جزءًا من العادات الرمضانية، ومن هوية المجتمع رغم الحداثة والتغيرات التي طالت مختلف نواحي الحياة.

وتتنوع الأكلات الرمضانية في رمضان، والتي تشتهر بها منطقة القصيم كاللقيمات والمراصيع والسمبوسة والتاوة والشوربات بأنواعها والمطازيز والقرصان، كما يعد الأرز واللحم أو الدجاج أحد أهم الوجبات الأساسية على وجبة السحور. وتستهوي بعض الأكلات والأصناف الغذائية والوجبات السريعة شريحة كبيرة من الشباب في المطاعم، وعربات الأكل كالبليلة، والسمبوسة والبيتزا والمشروبات الطازجة، والعصائر المتنوعة.