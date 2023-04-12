السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة الاحتيال المالي

حددت النيابة العامة العقوبات المقررة بحق كل من ارتكب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الإستيلاء على مال الغير دون وجه حق، بما في ذلك استخدام وسائل التقنيات الإلكترونية.

يحظر الشروع في ارتكاب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الإلكترونية.

مما يرتب عقوبات على ذلك تصل الى السجن مدة (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (خمسة) ملايين ريال. pic.twitter.com/RCu5cZAHgy — النيابة العامة (@bip_ksa) April 11, 2023

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الأفعال الإجرامية يترتب عليها عقوبات تصل الى السجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى5 ملاين ريال.