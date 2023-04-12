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السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة الاحتيال المالي

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1444 هـ      12 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حددت النيابة العامة العقوبات المقررة بحق كل من ارتكب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الإستيلاء على مال الغير دون وجه حق، بما في ذلك استخدام وسائل التقنيات الإلكترونية.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الأفعال الإجرامية يترتب عليها عقوبات تصل الى السجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى5 ملاين ريال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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