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الإفطار الجماعي عادة رمضانية بالوجه

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1444 هـ      12 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الوجه

اعتاد أهالي محافظة الوجه في كل عام من شهر رمضان المبارك، وفي الأحياء كلها على إقامة وليمة إفطار جماعية يجتمع من خلالها أبناء الحي بكل محبة وأخوة مستشعرين روحانية الشهر الكريم.

ويحمل الصائمون قُبيل أذان المغرب وجبات الإفطار التي أجادت ربات البيوت طهيها كمشاركات في إعداد الوجبات التي تميز السفرة خلال رمضان، ومنها الشوربة والسمبوسة، وغيرها من المأكولات الشعبية. ويتسابق الشباب والأطفال في تقديم الوجبات لكبار السن في صور تعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة، في إحدى العادات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، في صورة اجتماعية مميزة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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