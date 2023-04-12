أطعمة تعزز الذاكرة وتحارب الإجهاد

البلاد ـ وكالات

يحتاج الدماغ إلى العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية للبقاء بصحة جيدة؛ مما يساعد على بناء خلايا الدماغ ومحاربة الإجهاد.

وإذا كان الدماغ غير صحي، فسوف تتأثر وظائف جميع أعضاء جسمك، لذلك عليك إدراج الأطعمة التالية في النظام الغذائي، التي تزيد من قوة الدماغ وِفْقاً لِموقع “food.ndtv”. ومن الأغذية المفيدة لصحة الذاكرة التي تحارب الإجهاد، الجوز، لأن العديد من هذه العناصر الغذائية موجودة فيه، مما يحسن صحة الدماغ.. ويزيد تناول الجوز من قدرة الدماغ على العمل؛ مما يجعله نَشِيطاً، ويحتوي الجوز على فيتامين “هـ” والنحاس والمنغنيز؛ مما يزيد من قوة الدماغ. كما يمكن أن يؤثر نقص مادة البوليفينول على الذاكرة، إذ تحتوي منتجات الصويا على مادة البوليفينول التي تسمى الإيسوفلافون، وتعمل هذه المواد الكيميائية كمضادات للأكسدة، وقد تساعد أَيْضاً في توفير فوائد صحية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.

أما تناول بذور اليقطين فهو مفيد جِدّاً لِلحفاظ على صحة الدماغ، فالزنك موجود فيها، مما يعزز قوة الذاكرة ويحسّن مهارات التفكير. تأكد من إعطائها للأطفال أَيْضاً، حتى تتطور ذاكرتهم.

وبالنسبة للتوت، فتوجد به مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وهي تقوي خلايا الدماغ، وتزيد من قوة الدماغ.. يمكنك أَيْضاً إِعطاء أطفالك الفراولة والتوت والعليق والتوت وما إلى ذلك.