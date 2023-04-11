شاهد.. الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ 38

جدة- محمود العوضي
توج فريق الأهلي المصري بلقب كأس مصر للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه اليوم الثلاثاء على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي للبطولة.
افتتح وليد الكرتي التسجيل لبيراميدز في شباك الأهلي في الدقيقة 72. وسرعان ما أدرك الأهلي التعادل بهدف سجله محمود «كهربا» في الدقيقة 75 في شباك بيراميدز.
لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1؛ ليلجأ الفريقان للوقتين الإضافيين؛ حيث نجح حمدي فتحي في إحراز هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.
جووووول 💥⚽️ وليد الكارتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي
الأهلي 0 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/YlWm7EtFN1
— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
جوووووول 💥⚽️ كهربا يتعادل للأهلي سريعاً
الأهلي 1 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/XXf5BMlZbB
— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
جووووووووول .. هدف فوز الأهلي عن طريق حمدي فتحي من تمريرة رائعة من حسين الشحات 🔥🔥 pic.twitter.com/4qZxJ7A2Ac
— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
وقد أصر لاعبو الأهلي على أن يرفع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كأس البطولة مع محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.