الرياضة

شاهد.. الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ 38

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1444 هـ      11 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

توج فريق الأهلي المصري بلقب كأس مصر للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه اليوم الثلاثاء على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي للبطولة.

افتتح وليد الكرتي التسجيل لبيراميدز في شباك الأهلي في الدقيقة 72. وسرعان ما أدرك الأهلي التعادل بهدف سجله محمود «كهربا» في الدقيقة 75 في شباك بيراميدز.

لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1؛ ليلجأ الفريقان للوقتين الإضافيين؛ حيث نجح حمدي فتحي في إحراز هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وقد أصر لاعبو الأهلي على أن يرفع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كأس البطولة مع محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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