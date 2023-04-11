خبيرة تغذية: الكاتشب لذيذ لكنه مضر بالصحة

البلاد ـ وكالات

هل تناول صلصة الطماطم “الكاتشب” مضرة بالصحة؟

سؤال يتردد في أذهان الكثيرين ،تجيب عليه أخصائية التغذية لوفنيت باترا، مؤكدة أن الكاتشب من الأطعمة اللذيذة والرائجة حول العالم، لكنه مضر بالصحة.

وكشفت خبيرة التغذية، عن بعض الحقائق حوله.

فالكاتشب يحتوي على كميات عالية من السكر؛ حيث يمكن أن تحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 7 % أو أكثر من الاحتياجات اليومية من السكر، وهذا هو سبب مذاقها الحلو. وأكدت الخبيرة الهندية، أن الكاتشب غني بالملح ، وأن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الملح، يرتبط بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ مشيرة إلى أن الكاتشب يميل أَيْضاً إلى أن يكون طَعاماً حَمْضِيّاً يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معدية معوية مختلفة، مشددة أنه نادِراً ما يحتوي كاتشب الطماطم على أي مغذيات مهمة.

وركزت على بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الالتهابات الموسمية، مؤكدة أن براعم المونغ غنية بالمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين K والمنغنيز، وتساعد على تحسين دفاع الجسم ضد الأمراض، ويعتبر الثوم طعامًا آخر له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، بينما البابايا مفيدة أَيْضاً، نَظَراً لمحتواها العالي من الألياف وإنزيم يسمى غراء، وفي الوقت نفسه يحتوي الزبادي على “بكتيريا جيدة” ويساعد على تعزيز المناعة.

، كما تحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين “ج” ومضادات الأكسدة؛ مما يجعلها فعالة في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الشائعة.