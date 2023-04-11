حملة توعوية ضد القاتل الصامت

البلاد ـ جدة

أطلقت وزارة الصحة، أمس حملة توعوية عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وسبل الوقاية منه، بالحفاظ على الوزن الصحي والابتعاد عن التدخين.

وجاءت الحملة، التي تم إطلاقها عبر منصات وزارة الصحة التوعوية “عش بصحة”، تحت شعار “اعرف أرقامك”، مؤكدة أن 46 % من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون به.

وأكدت أن ارتفاع ضغط الدم لا يُظهر أي علامات أو أعراض تحذيرية، مشددة على أهمية الحصول على ساعات كافية من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، للحد من الأعراض والمشاكل الصحية لارتفاع ضغط الدم.

وأضافت أن المرض يزيد من جهد ضخ الدم على القلب والأوعية الدموية، ما يعرض لخطر الإصابة بالأمراض، مؤكدة أهمية معرفة ضغط الدم للوقوف على مؤشرات الجسم الحيوية، وللحصول على صورة واضحة لمرض ارتفاع ضغط الدم عن الوضع الصحي، وكذلك للتحكم في مستويات ضغط الدم وتجنب مسببات الارتفاع.