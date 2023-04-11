حفاظاً على استدامة الغطاء النباتي.. تنمية الرقعة الخضراء في عنيزة

البلاد – الرياض

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تعاون مع جمعية غضا البيئية في محافظة عنيزة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتنمية الغطاء النباتي الملائم لطبيعة المنطقة وحمايته وإعادة تأهليه وضمان استدامته، وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات ذات العلاقة بزيادة المساحة الخضراء ، والمحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

مثَّل المركز في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، فيما مثَّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة ماجد السليم , حيث شملت مجالات التعاون ، عددًا من الموضوعات، أهمها: المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

كما شملت مجالات التعاون إعداد قائمة بالمواقع المقترحة للتشجير، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته، والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في حمايته، والمشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتنميته.