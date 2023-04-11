البلاد ـ الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم عن إطلاق حملة “خيرك وصل”، بهدف ضمان وصول التبرعات لمستحقيها.

وأوضح السويلم أن القطاع غير الربحي يوفّر عبر الجمعيات والمنظمات الأهلية، مسارات تبرع ميسّرة تحفظ الأموال، وتضمن وصولها إلى مستحقيها، بعيداً عن المخاطر المحتملة التي تنجم عن التبرعات العشوائية.

وأكد أن عمليات التبرع عبر الجمعيات الأهلية ومنصات التبرع الرسمية تتسم بالسلاسة والموثوقية والأمان، خاصة أن المركز يعمل بالتعاون مع أكثر من 3200 جمعية أهلية على إيصال التبرعات لمستحقيها بمختلف فئاتهم، مشيراً إلى أن عمليات التبرع تتم ضمن نظام يتسم بالحوكمة، بما يسهم في فعالية وكفاءة المنظمات والجمعيات العاملة بالقطاع.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى أن القطاع يمثل إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وهو أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030 وأكثرها تأثيراً. وعبّر السويلم عن شكره للمتبرعين والمساهمين من أفراد ورجال أعمال، لدعمهم وصول التبرعات لمستحقيها عبر المنصات الرسمية.