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100 ألف زائر لليالي التسوق الرمضانية في جدة

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1444 هـ      10 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ جدة

شهدت فعاليات “الليالي الرمضانية” للتسوق المقامة حالياً، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، وتستمر حتى ال 20 من شهر رمضان الجاري توافد أكثر من 100 ألف زائر من أهالي وزوار مدينة جدة.
وتحفَل الفعالية بالعديد من البرامج والأمسيات الرمضانية الماتعة في عالم التسوق من تخفيضات وعروض على مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها نحو 100 علامة تجارية وأكثر من 100 عارض من تجار التجزئة والجملة. وتأتي الفعالية بغية تنشيط الحركة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في شهر رمضان المبارك بجانب العروض والتخفيضات التي يقدمها العارضون. يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من 2:30 ظهراً وحتى 5:30 مساءً ومن 9:30 مساءً وحتى 2:30 ليلاً في شهر رمضان المبارك.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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