100 ألف زائر لليالي التسوق الرمضانية في جدة

البلاد ـ جدة

شهدت فعاليات “الليالي الرمضانية” للتسوق المقامة حالياً، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، وتستمر حتى ال 20 من شهر رمضان الجاري توافد أكثر من 100 ألف زائر من أهالي وزوار مدينة جدة.

وتحفَل الفعالية بالعديد من البرامج والأمسيات الرمضانية الماتعة في عالم التسوق من تخفيضات وعروض على مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها نحو 100 علامة تجارية وأكثر من 100 عارض من تجار التجزئة والجملة. وتأتي الفعالية بغية تنشيط الحركة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في شهر رمضان المبارك بجانب العروض والتخفيضات التي يقدمها العارضون. يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من 2:30 ظهراً وحتى 5:30 مساءً ومن 9:30 مساءً وحتى 2:30 ليلاً في شهر رمضان المبارك.