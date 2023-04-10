مرتفعات مركز بئر عسكر تجتذب المتنزهين

البلاد ـ نجران

جذبت المرتفعات الغربية الشمالية لمدينة نجران هذه الأيام الأهالي وزوار المنطقة للاستمتاع بالأجواء الماطرة والربيعية، وتناول وجبة الإفطار بصحبة الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك. وأسهم طريق “مغرة” الذي يربط مدينة نجران بمرتفعات مركز بئر عسكر في تزايد إقبال المتنزهين ومحبي الرحلات البرية لقضاء أوقات من الترفيه والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والماطرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، ومشاهدة جمال الطبيعة بما تحتويه من غطاء نباتي مميز، وتضاريس جبيلية متنوعة ومميزة في تشكلاتها وشعابها. وتعد المرتفعات الغربية من المواقع المميزة بمنطقة نجران بما تشتمل عليه من تنوع جغرافي وبيئي في الشعاب والأودية المنتشرة في “مغرة” و “العشة” ومتنزه “الغثمة”، وادي ذي حباب، وغيرها من المواقع، التي يكثر بها أشجار السمر والسدر والطلح، والأودية التي مازالت تحافظ على طبيعتها البكر.