مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تطلق أول مجموعة مبان مكتبية

الرياض : البلاد

أعلنت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية عن إطلاق المجموعة الأولى من المباني المكتبية فيها، حيث تقع المباني المكتبية بجوار منطقة المشراق التي تُعد ثاني أكبر المناطق في المدينة والشريان الحيوي للمدينة الواقعة بالقرب من منطقة عرقة على امتداد وادي حنيفة بالرياض.

وصُمّمت المباني المكتبية الثلاثة لتعكس بيئة عمل فريدة من نوعها في الرياض، حيث تقع المكاتب ذات الطوابق الأربعة في قلب مدينة محمد بن سلمان غير الربحية التي ستضم جملة من الخدمات، وتعكس بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطتها. وتتميّز هذه المباني بالردهات الواسعة وبوقوعها على الساحة المفتوحة التي تُطل على وادي حنيفة، وكذلك بقربها من منطقة المشراق التي تحتضن مساحات التجزئة والسكن والمكاتب، وحاضنات الأعمال، إلى جانب بيئتها الحضرية التي تستضيف العديد من المتاجر والمطاعم والمساحات الترفيهية المُتاحة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى فندق إنديجو الذي يبعد دقيقتين سيرًا على الأقدام؛ ما يعكس وجهةً مثالية للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه.

وتُعد مدينة محمد بن سلمان غير الربحية وجهة متعددة الاستخدامات، تسهم في خلق بيئة جاذبة بمجتمع مزدهر وطموح، وتسعى إلى تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل.

وبدوره صرّح الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ديفيد هنري، بالقول: “نرحب بمستأجري المكاتب، ومختلف القطاعات التي ستحظى ببيئة عمل مميزة ومُمكّنة من الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق اليومية، وكذلك إلى المقر الرئيس الجديد لمؤسسة مسك”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المعمارية RMJM المُصممة للمباني المكتبية أن الشركة عملت على تصميم منطقة المكاتب بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية، وسيوفر التصميم بيئة مُحفّزة للموظفين، بما يتماشى مع أهداف جودة الحياة في إطار رؤية 2030″.

ويخلق مفهوم وتصميم المباني المكتبية الواقعة بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية عناصر تتبنى التفاصيل التقنية والبيئية الموفرة للطاقة.