شاشة لإرشاد قاصدي المسجد الحرام

البلاد ـ مكة المكرمة

تبث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المحتويات الشرعية والتوجيهية والإرشادية على مدار الساعة من خلال توزيع 87 شاشة تلفازية على أرجاء المسجد الحرام وساحاته؛ وذلك لتعزيز الوعي بالأمور الشرعية والصحية، إضافة إلى الإرشاد المكاني لتحقيق الاستفادة من الخدمات المقدمة تَسْهِيلاً وَتَيْسِيراً لهم.

وتسعى الرئاسة إلى نشر الجوانب الشرعية، رغبةً في الإسهام في تعليم الزائرين واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، وإبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

كما وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مظلات وقائية للمعتمرين،وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية عادل الجهني أن الرئاسة تحرص على تكثيف الأعمال الإنسانية وتوزيع المظلات في المسجد الحرام وتقديم كافة الخدمات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المعتمرين والزوار.



إلى ذلك وفرت النقابة العامة للسيارات “خدمة النقل العام للمعتمرين” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من وصول المعتمرين القادمين إلى المطار بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة إضافة للمواطنين والمقيمين، من خلال استلام بطاقة الصعود إلى الحافلة التي تتوجه بهم إلى مواقف كدي ومن ثم إلى المسجد الحرام، وتهدف هذه الخدمة المجانية لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية، للمساهمة في تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية بأمان وسلاسة وبخيارات متعددة. وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة العامة للسيارات تقوم بالتنظيم والتشغيل الميداني بمكة المكرمة وجدة لهذه الخدمة التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمواءمة مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة مطارات جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

خدمة النقل العام للمعتمرين