استشاري: 3 نصائح لتجنب عسر الهضم

البلاد ـ جدة

أكد استشاري طب الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف لـ”البلاد”، أن بعض الأطفال قد يتعرضون للتلبك المعوي ” عسر الهضم” في رمضان نتيجة تناولهم الإفطار أو السحور الدسم الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون مصحوبة بالمشروبات الغازية، مما يشعرهم بعدم الارتياح.

وقال إن هناك بعض المؤشرات التي تبين إصابة الطفل بالتلبك المعوي، ومنها شعور الطفل بآلام في أعلى البطن وحرقة في المعدة، والشعور بالغثيان والرغبة في القيء، والشعور أَيْضاً بِانتفاخ البطن، بجانب تراكم الغازات في البطن.

وتابع الشريف: أن سبب المشكلة هي أن الطفل الصائم يكون خلال ساعات الصيام بلا طعام، وعند تناول الإفطار يتبع سلوكاً غذائياً خاطئاً وهو الإسراف في تناول كل ما لذ وطاب من الأكل الموجود على مائدة الإفطار، وبعد الشبع يشعر بظهور أعراض التلبك المعوي.

ودعا الشريف لتفادي ظهور أعراض التلبك المعوي عند الأطفال وحمايتهم من الإصابة به بضرورة نصحهم بعدم الإسراف في تناول الإفطار أو السحور، والحرص على مضغ الطعام بشكل جيد وعدم الإسراع في تناول الطعام، والحد قدر الإمكان من الوجبات السريعة والمقليات والحلويات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية كونها تساعد على رفع حموضة المعدة المسؤولة عن ظهور أعراض عسر الهضم، والحرص على تناول الفواكه والخضراوات بكثرة لاحتوائها على الألياف التي تساعد على الهضم، وتعزز من عمل الجهاز الهضمي.

ومن النصائح المهمة أَيْضاً المحافظة على تناول الماء بشكل معتدل، وممارسة أي نشاط رياضي. وكعلاج سريع لمشكلة عسر الهضم يمكن تقديم شاي شاي النعناع، أو البابونج، أو الزنجبيل ويحلى بالعسل ليساعد على التخلص من الآلام والغازات.