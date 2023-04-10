أول فيلم سينمائي من تمويل السعودية.. مهرجان البحر الأحمر يختار«جان دو باري» لمهرجان كان

البلاد ـ جدة

أعلن “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” اختيار فيلم “جان دو باري”، للعرض الافتتاحي في “مهرجان كان السينمائي” ضمن دورته السادسة والسبعين لأوَّل مرَّة للعالم يوم 16 مايو 2023م.

ويُعد فيلم “جان دو باري” أول إنتاج دولي مشترك بين “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” وفرنسا، وأول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحي في “مهرجان كان السينمائي”. وتشترك المخرجة مايوين في بطولة الفيلم مع النجم جوني ديب، الذي يؤدي دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، بالتعاون مع كوكبة منتقاة من نجوم السينما الفرنسية.



وقال “الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” محمد التركي: إن”جان دو باري” يحتوي على سرد شيّق وطاقم تمثيل استثنائي. وإنه لمن دواعي سرورنا الإسهام في صناعة الفيلم، ونتطلّع مع الجمهور الدولي لمشاهدته لأوّل مرّة عبر شاشة “مهرجان كان السينمائي” منتصف الشهر المقبل”.

الجدير بالذكر أن “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” بادر إلى دعم مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج لـ170 فيلماً من العالم العربي وأفريقيا، ابتداءً من عام 2019م حتى الآن.