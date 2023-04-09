«قرقيعان» سحور وفطور أيام زمان

البلاد ـ الرياض

أطلقت وزارة الثقافة أمس، المناسبة التراثية السنوية “قرقيعان” ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ، في مدينة الرياض.



وتستضيف الخيمة الرمضانية في المنطقة المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي بالرياض، لمدة 3 أيام بدءاً من الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب تفعيل ركن الحناء التقليدي في الخيمة، وفي نفس الوقت ولمدة ثلاثة أيام أيضاً تقام الفعالية في موقع “سحور وفطور أيام زمان”، وسط أجواء رمضانية تحتفي بموروث قرقيعان وبتفاصيله الاجتماعية الجميلة. وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ الذي أطلقته وزارة الثقافة مطلع شهر رمضان الكريم، متضمناً باقةً منوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، لتحيي من خلاله الموروث الثقافي الخاص بالشهر الكريم والمرتبط بذاكرة ووجدان السعوديين.