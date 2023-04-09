فيديو.. ميسي يقود سان جيرمان لتجاوز عقبة نيس في “ليغ 1”

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا وصنع آخرًا في فوز باريس سان جيرمان على نيس 2-0 سهرة السبت، في مسابقة الدوري الفرنسي.

النادي الباريسي بقيادة ميسي، حلّ ضيفًا على نيس في ملعب “أليانز ريفييرا” ضمن مباريات المرحلة الـ30 من الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في صدارة المسابقة، في حين تجمدت نقاط نيس عند الرقم 45 في المرتبة الثامنة على اللائحة.

وأحرز ميسي الهدف الأول في الدقيقة 26، وعاد في الشوط الثاني ليقدّم تمريرة حاسمة إلى زميله الإسباني سيرخيو راموس بالدقيقة 76.

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ووصل ميسي (35 عامًا) إلى الهدف رقم 19 بالموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في كل البطولات، إضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة.

شاهد هدف ميسي ضد نيس