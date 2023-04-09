الرياضة

فيديو.. أهداف مباراة ليفربول وأرسنال 2-2

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رمضان / 1444 هـ       9 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ليفربول وأرسنال 2-2

حوّل ليفربول تأخره بهدفين نظيفين، إلى تعادل 2-2 أمام أرسنال الأحد ضمن مباريات المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول أمام نحو 54 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الإنجليزي الدولي بول تيرني.

 

أرسنال ظل في صدارة لائحة “بريميرليغ” بواقع 73 نقطة مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب والملاحق مانشستر سيتي.


افتتح “غانرز” التسجيل أولًا عن طريق لاعبيه البرازيليين غابريل خيسوس في الدقيقة 8 وغابريل مارتينلي في الدقيقة 28.

 

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وفي الدقيقة 42 قلص المصري محمد صلاح الفارق، وعاد اللاعب ذاته ليهدر ركلة جزاء بعد انطلاق الشوط الثاني بـ10 دقائق.

 

في حين انتظر ليفربول إلى الدقيقة 87 ليدرك هدف التعادل عر البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد 9 دقائق من نزوله إلى الملعب.

 

شاهد أهداف ليفربول وأرسنال 2-2

 

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