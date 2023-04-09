فيديو.. أهداف مباراة ليفربول وأرسنال 2-2

حوّل ليفربول تأخره بهدفين نظيفين، إلى تعادل 2-2 أمام أرسنال الأحد ضمن مباريات المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول أمام نحو 54 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الإنجليزي الدولي بول تيرني.

أرسنال ظل في صدارة لائحة “بريميرليغ” بواقع 73 نقطة مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب والملاحق مانشستر سيتي.



افتتح “غانرز” التسجيل أولًا عن طريق لاعبيه البرازيليين غابريل خيسوس في الدقيقة 8 وغابريل مارتينلي في الدقيقة 28.

شاهد.. أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 7-0



وفي الدقيقة 42 قلص المصري محمد صلاح الفارق، وعاد اللاعب ذاته ليهدر ركلة جزاء بعد انطلاق الشوط الثاني بـ10 دقائق.

في حين انتظر ليفربول إلى الدقيقة 87 ليدرك هدف التعادل عر البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد 9 دقائق من نزوله إلى الملعب.

شاهد أهداف ليفربول وأرسنال 2-2