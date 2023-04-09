شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال 3-2

انهزم ريال مدريد في ملعبه أمام فياريال بثلاثة أهداف لاثنين سهرة السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني.

وبقى النادي الملكي في وصافة لائحة المسابقة “لا ليغا” برصيد 59 نقطة، خلف المتصدر الحالي برشلونة صاحب 71 نقطة.

أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال بدأها المدافع الدولي الإسباني لفياريال باو توريس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة التاسعة.

وعادل النيجيري صامويل شوكويزي النتيجة بالدقيقة 39، قبل أن يتقدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور للريال بهدف في الدقيقة 48.

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فياريال عاد وسجّل هدفين في غضون 10 دقائق، ليحسم المباراة أمام ريال مدريد عبر لويس موراليس (70) وشوكويزي (80).

شاهد أهداف ريال مدريد وفياريال 3-2