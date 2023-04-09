النشويات المعقّدة.. الشعور بالشبع مدة أطول

البلاد ـ جدة

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، 5 نصائح مهمة لتجنب الجوع والعطش خلال الصيام في رمضان، أهمها تناول الفواكه والخضراوات كونها غنية بالألياف ولاحتوائها على كميات كبيرة من الماء والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم السوائل في الجسم، وتحد من العطش.

وقالت المدينة إن من أهم أنواع الأغذية التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول هي النشويات المعقدة كالشوفان والخبز الأسمر والنخالة خاصة عند السحور، مقارنة بالنشويات البسيطة سريعة الامتصاص كالحلويات والعصائر.

وأوصت “سعود الطبية” بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحم والسمك والدجاج والأجبان والألبان، مع تقليل البهارات والملح والمخللات التي تصيب بالعطش، لأن الأملاح الزائدة تعمل على احتباس الماء في الجسم، مما يؤثر في ضغط الدم والقلب ونشاط الجسم.

ودعت إلى أهمية الابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والمقليات واستبدال عملية القلي بالشوي، لأن كمية الدهون الزائدة تؤثر في نشاط الجسم وتزيد من الوزن، وتؤثر في ضغط الدم.

ونصحت المدينة بعدم شرب كميات كبيرة من الماء قبل موعد الإمساك بدقائق، لأن هذه عادة غير صحية، وتُفقد هذه المياه بسرعة في البول دون الاستفادة منها في اليوم التالي، كما تؤدي إلى اضطرابات بالمعدة، لذا فالطريقة الأصح تكمن في تقسيم شرب هذه الكمية من الماء بين الإفطار والسحور.