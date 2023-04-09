السديس يدشُّن المنصةَ الرقميةَ وعددًا من البرامج والمبادرات التقنية

مكة المكرمة : البلاد

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المنصة الرقمية وعددٍ من البرامج والمبادرات التقنية، وذلك خلال لقائه سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، ومسؤولي ومنسوبي الوكالة.

وشمل التدشين منصة بوابة الخدمات الرقمية المرتبطة بالمركز الوطني الموحد “نفاذ” بالنسخة الجديدة، والروبوت التقني لنشر وبث الدروس العلمية وعرض التطبيقات الذكية الخاصة بالرئاسة وخدمة الفتاوى والإرشاد من خلال الذكاء الاصطناعي والإفتاء بالاتصال المرئي وتقديم الخدمات الرقمية للزوار والقاصدين داخل المسجد الحرام، وخدمة قياس تقييم الخدمات الرقمية المقدمة من الرئاسة والتي تمكن من تقييم وقياس جميع الخدمات الرقمية واستعراض مدى فاعليتها.

بالإضافة إلى خدمة تصاريح الاعتكاف الرقمية التي تمكن معتكفي المسجد الحرام من الحصول على تصاريحهم بكل يسر وسهولة، وخدمة شاركنا رأيك الرقمية التي تمكن المستفيدين وقاصدي المسجد الحرام لمشاركة أراءهم بالخدمات الرقمية والتي يرغبون توفرها بالرئاسة، وواجهة متابعة معايير قياس التحول الرقمي التي تستعرض مدى التزام الوكالات المعنية بمعايير التحول الرقمي لعام 2023.

وشمل التدشين نظام إدارة المشاريع، وهي خدمة رقمية تمكن من إدارة مشاريع الرئاسة المقدمة بالمسجد الحرام، ومبادرة الثقافة الرقمية وهي مبادرة رقمية تهدف من خلالها إلى نشر الوعي بالتحول الرقمي والبنية المؤسسية بأفضل الممارسات العالمية، وخدمة التهنئة الرقمية خدمة تمكن الزائر والموظف إعداد بطاقة تهنئة شخصية للمناسبات، واللوحة القيادية لذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرار، ومبادرة تحول التي تهدف إلى حصر الخدمات التقليدية وأتمتها باستخدام أحدث التقنيات.

وأشاد معاليه بالجهود المباركة من وكالة “الشؤون التقنية” ومنسوبيها مؤكدًا على أهمية هذه المبادرات والبرامج الي تسهل على قاصدي الحرمين الشريفين وتساعدهم في أداء مناسكهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

من جانبهم رفع منسوبي “الشؤون التقنية” شكرهم لمعالي الرئيس على استقباله ودعمه غير المحدود للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية إلى تخدم الحرمين الشريفين ومرتاديهما .