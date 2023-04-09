الترجمة النسائية لقاصدات المسجد الحرام

البلاد ــ مكة المكرمة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون النسائية وعبر الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية كوكبة من المترجمات المتميزات على مدار 24 ساعة في أروقة المسجد الحرام، وذلك لخدمة قاصدات بيت الله الحرام. وتقوم الوكالة بخدمة القاصدات عبر «كاونترات» موزعة داخل المسجد الحرام، حيث يقف عليها عدد من المترجمات المتحدثات بعدة لغات تشمل»الإنجليزية- الأردية- الأزبكية- الفارسية- التركية – الفرنسية- البنغالية- التاميلية- السيلنكية – البامبارا -لغة ساحل العاج – البشتو والهندية « وتقدم خدمات التوجيه المكاني والإرشاد الديني، وكذلك يتم توزيع السماعات المختصة بسماع الخطب داخل المصليات النسائية تحت عنوان « بلغاتكم « بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة « رجال»، كما تعمل على توضيح سنن يوم الجمعة وأوقات إجابة الدعاء بعدة لغات للقاصدات.

كما عكفت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية على التخطيط لوضع حزم من المشاريع والبرامج الهادفة والمدروسة بعناية لخدمة قاصدات بيت الله الحرام بمختلف لغاتهن، إذ تتنوع تلك البرامج في طريقة عرضها ومحتواها، والتي يأتي من أبرزها: «برنامج تواصل في موسمه الثاني، والذي يهدف إلى تقديم خدمة الإرشاد المكاني بالرد على استفسارات قاصدات بيت الله الحرام باللغات المختلفة، وتوزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام والكتب والباركودات وغيره باللغات المختلفة، والمنصة التفاعلية باللغات في موسمها الثاني، والتي تستهدف القاصدات غير الناطقات باللغة العربية، وتحتوي على القرآن الكريم والإمساكية وصفة العمرة.